Gazzetta elogia Mertens: non ha ceduto alla tentazione denaro. Ha fatto una scelta di cuore puntando sul Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia Mertens: "Alla fine, ha prevalso il sentimento per questa città. Avrebbe potuto accettare l’offerta del Monaco, pronto a fargli sottoscrivere un contratto di 10 milioni di euro. Ma Mertens non ha voluto cedere alla tentazione del denaro, ha voluto riflettere bene, capire fino a che punto la sua passione per Napoli sarebbe potuto essere predominante. E stando all’esito dell’incontro col presidente di ieri pomeriggio, lo è stato. S’è convinto, De Laurentiis, della bontà dell’affare. D’altra parte, non gli sarebbero bastati i 20 milioni lordi che andrà a investire nel rinnovo dell’attaccante belga per ingaggiare un sostituto con un talento simile. Mertens è tra i protagonisti della storia degli ultimi sette anni del Napoli e lui stesso, sul piano persoanle, è destinato a riscriverne alcuni capitoli importanti".