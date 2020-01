Gazzetta elogia il Napoli: "Umile a difendersi, l'esempio lo danno Insigne e anche Milik a chiudere gli spazi"

Inzaghi inserisce Correa, Milinkovic va a quasi a comporre un tridente con Immobile e il Napoli resta basso, umile a difendersi contro la squadra più in forma come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"L’esempio lo danno Insigne e anche Milik, spesso difensori aggiunti a chiudere gli spazi. Due gol annullati correttamente per fuorigioco, poi ecco che per una volta la dea bendata sorride al Napoli: Immobile tira a botta sicura ma fa tremare la traversa, poi Lazzari tira dal limite e trova una deviazione che prende il palo. La Lazio soffre il Napoli, che riesce a ripartire appena può. In semifinale va con merito la squadra azzurra, anche se la Lazio depone idealmente a testa alta il suo trofeo"