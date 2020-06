Gazzetta elogia Demme: è stato l'uomo della svolta stagionale, stasera duello decisivo contro Eriksen

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia Demme: "A gennaio Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli, ha completato l’acquisto giusto per Gattuso. Gli ha preso Diego Demme, centrocampo italo-tedesco, nato in Germania da padre calabrese. Demme è un Gattuso meno assatanato, ma con maggior piede e visione, un «regidiano», metà regista e metà mediano. Sa impostare e sa interdire. Se ragionassimo con i parametri della vecchia numerazione, diremmo che possiede la grinta del numero quattro e il senso geometrico del numero otto. L’innesto di Demme ha permesso a Gattuso di rendere reversibile il sistema di gioco: 4-1-4-1 o 4-5-1 in ripiegamento, 4-3-3 in distensione. Demme ha trovato un’intesa naturale con Insigne, le mappe dei passaggi confermano che su quell’asse la palla scorre di frequente, con l’intercessione di Zielinski, l’interno mancino. Demme, Zielinski e Insigne, una bella catena".