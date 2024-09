Gazzetta elogia De Laurentiis: bravo a credere in Conte non fidandosi delle voci che lo volevano in fase calante

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa i complimenti al presidente Aurelio De Laurentiis per aver scelto Antonio Conte come allenatore. I primi frutti del lavoro del tecnico leccese si stanno iniziando a vedere anche se la strada è ancora molto lunga. la classifica dice che il Napoli è davanti alle altre big in questa fase della stagione.

Antonio Conte

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Bravo Aurelio De Laurentiis a credere in Conte, a non fidarsi delle voci su un allenatore in fase calante. Gli è costato un po’ caro, perché Conte sul mercato è esigente, però lo 0-0 di Torino ha detto che il Napoli può correre per lo scudetto, dato il quadro di estrema incertezza. Non c’è una squadra dominante, non ancora. Oggi il Napoli è davanti alla Juve, all’Inter e al Milan, secondo assieme all’Udinese dietro al Torino capolista".