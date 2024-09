Gazzetta elogia Conte: ecco perché rivoluzionare il modulo è stato un atto di coraggio

Il Napoli ieri ha debuttato con un nuovo sistema di gioco. Lo ha fatto in una gara importante e contro un avversario di prima fascia come la Juventus. Antonio Conte ha scelto il 4-3-3 e le risposte sul campo, da parte della squadra, sono state più che positive. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha infatti elogiato la personalità dell'allenatore leccese.

Juve Napoli 0 0

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Il rischio è valso molto più del punto che ha portato in dote. Presentarsi allo Stadium nel primo vero grande scontro contro una big e rivoluzionare completamente il sistema di gioco, è stato un atto di coraggio che ha permesso ad Antonio Conte di capire a che punto è il suo Napoli. Un rischio certo, ma non un azzardo. Perché Conte ha grande fiducia nella sua squadra, ma per farle accelerare il percorso di crescita doveva osare, doveva affrontare la Juve a viso aperto, abbandonare le sue certezze per aprire nuove interessantissime prospettive”