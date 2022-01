Gazzetta - Elmas pupillo di Spalletti: il macedone ha ricambiato la fiducia con i fatti

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Elmas e la bravura di Spalletti nel farlo definitivamente esplodere con il Napoli.

"E' il pupillo dell’allenatore che sin dal primo giorno in ritiro nella Val di Sole, in Trentino, ha apprezzato il dinamismo del ragazzo cresciuto nel Fenerbahce. E così lo ha utilizzato un po’ in tutte le posizioni: da mediano a sottopunta, a esterno su entrambe le fasce. Ed Eljif ha risposto con prestazioni convincenti e anche con un discreto bottino di gol, quando gioca più vicino alla porta"