Gazzetta - Ecco perché Spalletti non crede di aver già vinto lo scudetto: c'è un precedente che non ha dimenticato

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, Luciano Spalletti non considera il +13 del napoli sulle inseguitrici un distacco congruo per poter pensare di aver vinto lo scudetto. L'allenatore ha ancora in mente quando con la Roma fece record di punti (87) ma dovette arrendersi alla Juventus di Allegri che ne fece 91:

"Mastro Luciano nel 2017 fissò il record di punti in campionato per la Roma: 87 punti, ma non bastarono per vincere lo scudetto, con la Juve di Allegri che ne fece 91. Cioè gli stessi che un anno dopo a Maurizio Sarri non furono sufficienti per arrivare primo proprio con il Napoli. Anche in quel caso Allegri con i bianconeri ne fece quattro in più: 95".