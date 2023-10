Gazzetta - Ecco perché Osimhen non ha voluto esultare neanche a Lecce

Calcio Napoli - Neanche a Lecce l'attaccante Victor Osimhen ha esultato dopo aver messo a segno un altro gol. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega questa scelta da parte della punta nigeriana.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Peccato che Victor non esulti. L’abbraccio coi compagni e l’intesa in campo non manca, ma il nigeriano sta attraversando un periodo particolare e va rispettato. La vicenda delle clip video l’ha toccato, anche perché c’è chi gli ha dato pure del permaloso. Ma la realtà sul prato verde è che Osimhen è sempre un’aquila che sa volare più in alto di tutti, sia per far gol, sia per dimostrare professionalità e grinta che non sono mai mancate".