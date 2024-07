Gazzetta - Ecco perché il Napoli non può chiudere ad oggi per Lukaku: la ricostruzione

Testa a testa tra Napoli e Milan per Romelu Lukaku si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'attaccante belga aveva aperto inizialmente al trasferimento in Arabia Saudita ma pare abbia fatto dietrofront davanti all'opportunità di tornare in Italia. Il Milan è interessato, ma non affonda il colpo. I rossoneri stanno adottando una strategia attendista in modo che il Chelsea possa accettare un prestito con obbligo di riscatto a cifre più ragionevoli. Un po' come il Napoli che però ha urgenza di capire chi sarà l'erede di Osimhen.

Calciomercato Napoli: novità Lukaku

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli non può chiudere il colpo Lukaku per un motivo. L'acquisto immediato del belga svaluterebbe di colpo il cartellino di Osimhen sul quale c'è una clausola da 130 milioni di euro. Con entrambi in rosa, seppur per un periodo temporaneo, il valore di Victor scenderebbe di un bel po' stando alla tesi del quotidiano. Per questa ragione, il Napoli sarebbe bloccato oggi su Lukaku.