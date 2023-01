Gazzetta - Ecco perchè il designatore Rocchi ha scelto Sozza per Inter-Napoli

Calcio Napoli - La designazione arbitrale di Sozza per Inter-Napoli ha suscitato non poche polemiche tra i tifosi del Napoli nelle ultime ore. La Gazzetta dello Sport svela perchè il designatore Rocchi ha voluto dare questo big match proprio a Sozza.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sulla scelta di Sozza per Inter-Napoli:

"Detto che - come era preventivabile e anche in virtù di un avanzamento importante dei giovani voluto e condotto da Rocchi - Inter-Napoli sarà affidata a Sozza, ecco che probabilmente con l’inizio del girone di ritorno (dal 27 gennaio quindi) non sarà solamente una la novità prevista, ovvero quella inerente all’avvio del Fuorigioco Semiautomatico. Il Saot Poi, ma ormai non è più un segreto, alla 20a giornata debutterà il sistema del Fuorigioco Semiautomatico: oggi e domani (a Lissone) ancora test su test, off-line in attesa del via il 27 gennaio".