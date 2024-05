Le richieste che Gasperini farà a Percassi per restare a Bergamo: una è senza precedenti

Nelle prossime ore si definirà il destino di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. C'è grande attesa per il summit che andrà in scena tra l'allenatore e la famiglia Percassi dopo la storica vittoria dell'Europa League. Non è un mistero che il Napoli attende di capire se Gasperini lascerà Bergamo oppure no.

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Gasperini farà delle richieste molto chiare ai Percassi. Il tecnico vuole una Atalanta ancora più forte di quella che ha vinto con merito il primo trofeo internazionale della sua storia. Il tecnico piemontese vuole 3-4 innesti di prima fascia per poter provare davvero a vincere lo scudetto nella prossima stagione. Insomma, vuole calciatori già pronti per il definitivo salto di qualità. Sarebbe qualcosa di totalmente diverso da come siamo abituati a vedere in questi anni l'Atalanta che ci ha sempre abituato alla valorizzazione di giovani affiancando profili mirati e non dal costo proibitivo.