Gazzetta - Ecco il ruolo che avrà in rosa Dendoncker

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul ruolo che avrà in rosa Dendoncker:

"E ieri, con un blitz degno di un uomo di spettacolo come il presidente azzurro, ecco il colpo di teatro: il Napoli ha chiuso per l’arrivo di Dendoncker, centrocampista belga classe 1995, uomo di fisico e di rottura ma con discreti piedi. Eccolo il vice Anguissa, anche se in realtà il camerunese a breve tornerà a disposizione.

Con l’Aston Villa si è arrivati velocemente a un accordo, anche perché lo stesso giocatore aveva il desiderio di cambiare aria e voleva una nuova sfida: Napoli è l’occasione che cercava e vista l’emergenza non è escluso che possa trovare da subito un ruolo nella mediana azzurra".