Gazzetta - Ecco il motivo per cui Spalletti ha voluto portare il Napoli in ritiro in Turchia

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha voluto portare la squadra in Turchia, dove era andato già a “svernare” all’epoca dello Zenit.

"Il tecnico sa perfettamente che serve isolarsi e rimettersi in gioco, guardarsi negli occhi e ritrovare unità di intenti. «Da gennaio sarà un altro campionato» mormorano da Castel Volturno e quindi guai a cullarsi sugli allori. Da questo punto di vista, il Mondiale non ha restituito gente appagata e chi non ha partecipato alla rassegna iridata è carico a pallettoni"