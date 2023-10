Gazzetta - E' una bugia dire che ADL non abbia pensato a Conte: pista difficile per due ragioni

Calcio Napoli - Il futuro di Garcia a Napoli sembra più che mai incerto. Tra i nomi che De Laurentiis starebbe pensando ci sarebbe anche quello di Antonio Conte. Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"E allora, dopo l’infinita felicità toccata con Spalletti, c’è soltanto un nome che avrebbe lo stesso effetto dirompente: Antonio Conte. Dire che De Laurentiis non ci abbia pensato sarebbe una bugia, ma è altrettanto vero che le condizioni sembrano piuttosto proibitive, sia per un discorso tecnico sia a livello economico. Conte al Tottenham percepiva 17 milioni netti a stagione: vero, ha voglia di campo e di rimettersi in gioco, ma rinuncerebbe a tanti soldi per un progetto così rischioso, per di più con una rosa lontanissima dal suo modo di fare e concepire calcio?"