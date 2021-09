Gazzetta - E' nata la zona Spalletti: mentalità e grinta, i gol nel finale non sono frutto di casualità

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sdogana il termine 'Zona Spalletti' sottolineando come le reti del Napoli siano avvenute tutte negli ultimi 20-25 minuti di gara finora.

"Chiamatela pure zona Spalletti. Con tutto il rispetto per Renato Cesarini che ha griffato col suo nome il senso decisivo dei gol segnati del finale. Zona Spalletti perché il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (4, dopo le prime tre giornate) in questo campionato, e anche a Leicester negli ultimi minuti ha rimontato uno svantaggio addirittura di due reti sulla forte squadra inglese. Spalletti i gol non li realizza come riusciva Cesarini, ma li fa realizzare ai suoi, lavorando sulla testa oltre che sulle gambe. Dietro quella zona di Spalletti c’è un metodo di lavoro e una filosofia di un calcio che a volte non per forza deve essere bello ma serve sia sempre concreto ed efficace nelle diverse situazioni. E se andiamo a rivedere come sono arrivati quei gol negli ultimi 10’ scopriamo che nulla accade casualmente ma c’è un atteggiamento di squadra. Certo agli azzurri non è che potrà riuscire sempre, ma se giochi con la giusta mentalità diventa meno complicato vincere le partite"