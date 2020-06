Gazzetta e la professionalità di Milik: non mollerà un centimetro pur sapendo di andare via. Ingaggio e maxi-clausola pretesa da ADL non l'hanno convinto a firmare il rinnovo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Arek Milik: "Ha scelto il modo migliore, Arek Milik, per congedarsi dal Napoli. Dopo il rigore decisivo trasformato nella finale di coppa Italia, l’attaccante polacco ha aperto la strada alla quarta vittoria consecutiva in questo campionato. Puntuale il suo stacco di testa col quale ha sorpreso Silvestre. Il rendimento dell’ultima settimana è la dimostrazione di quanto Milik tenga al Napoli, nonostante la questione contrattuale stia per allontanarlo dalla maglietta azzurra. Arek, in ogni modo, non vuole mollare, fino a quando sarà a disposizione. Non è il massimo giocare sapendo di dover andare via. Milik, invece, non ha accettato la proposta della società per un rinnovo fino al 2024. La questione è di natura economica e riguarda pure la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo. Una clausola vicina ai 100 milioni di euro, una condizione che l’attaccante non ha voluto accettare".