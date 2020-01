Gazzetta - E' il fallimento del progetto Napoli! ADL faccia un'autorcritica e riparta: si rischia di fare come la Fiorentina del '93

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la sconfitta interna del Napoli contro la Fiorentina:

"Questa non è solo una sconfitta, la quarta consecutiva in campionato al San Paolo, ma anche il fallimento del progetto Napoli. Perché Rino Gattuso sbaglierà pure qualcosa - vedi l’assetto difensivo iniziale - ma i problemi sono più profondi e non solo tecnici. Il presidente Aurelio De Laurentiis, contestato alla fine, faccia serenamente un’autocritica e riparta, correggendo gli sbagli. Cosa che in parte sta facendo con le scelte sul mercato, che non possono avere esiti miracolistici. Nulla di drammatico, ma a questo punto bisogna esser capaci di ammettere gli errori e serrare le fila, perché bisogna cominciare a guardarsi indietro: da mesi il cammino del Napoli è da retrocessione. Prenderne atto e rimboccarsi le maniche, ricordandosi che proprio la Fiorentina nel ‘93 retrocesse con Batistuta & Co"