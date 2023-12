Gazzetta - Dybala out per 3 settimane: niente sfida con il Napoli

Tegola Paulo Dybala per la Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'argentino dovrà restare fermo almeno 3 settimane per l'infortunio rimediato contro la Fiorentina:

"La risonanza a cui l’attaccante argentino è stato sottoposto ieri presso la clinica Villa Stuart, infatti, hanno rivelato la presenza di una lesione al flessore della coscia sinistra, che lo terranno fuori ben tre settimane. Morale: salterà di sicuro gli impegni contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League e, soprattutto, quelli contro Bologna e Napoli, mentre restano appesa a un filo speranze di vederlo in campo il 30 dicembre nella “sua” partita: a Torino contro la Juventus"