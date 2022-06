Gazzetta - Duello tra Napoli e Fiorentina per Gollini

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive di un Gollini che interesserebbe sia al Napoli che la Fiorentina per la prossima stagione.

Ecco cosa scrive Gazzetta

"Tra i pali c’è una certa ressa: Musso, Sportiello e Rossi, più Gollini e Carnesecchi, che tornano dai prestiti. Entrambi saranno ceduti: il loro destino non è a Bergamo. Riuscendo a piazzarli, l’Atalanta potrebbe incassare una ventina di milioni: al Gollo, di rientro dal Tottenham, dove non ha giocato, pensano Fiorentina e Napoli, mentre per Carnesecchi, che ha fatto benissimo salendo in A a Cremona, c’è un discorso aperto con la Lazio"