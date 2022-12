Gazzetta - Due club tedeschi fanno sul serio per Demme: la richiesta di De Laurentiis

Calcio Napoli - Il futuro di Diego Demme si fa sempre più lontano da Napoli secondo la Gazzetta dello Sport. Aurelio De Laurentiis chiede 5 milioni per lasciare andare il centrocampista che piace in particolar modo in Bundesliga a due squadre come Bayer Leverkusen e Stoccarda.

Cess

ione Demme Napoli

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sul futuro di Diego Demme