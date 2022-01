Gazzetta - Dominio Napoli in mediana è stato imbarazzante a Bologna: che intesa tra Lobotka e Fabian

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia il dominio del Napoli a centrocampo nella gara contro il Bologna.

"Quello del Napoli in mediana è davvero imbarazzante per gli avversari. Ma il Bologna non riesce a trovare i tempi giusti per aggredire gli azzurri che soprattutto con Lobotka riescono sempre a spostare velocemente il pallone. Interessante proprio l’intesa che va maturando fra lo slovacco e Fabian, con lo spagnolo che riesce a scatenare tutta la sua qualità negli ultimi trenta metri".