Gazzetta distrugge la Juventus di Sarri: "Vestiva da Piacenza, è svampita come mai! E gli alibi ci sono: il caldo, le Nazionali, la Champions..."

Ultimissime calcio Napoli - Quella di Firenze non era la Juventus. E non tanto perché vestiva da Piacenza, bianca e rossa, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che, nella sua analisi, ci va giù pesante:

"Non era la Juve perché senza furore, specialità della casa; perché la squadra concentrata e cinica per antonomasia, in un minuto, prima con Szczesny, poi con De Ligt, ha rischiato di farsi gol da sola, svampita come mai. Non era la Juve perché non ha creato una vera occasione da gol. Alzi la mano chi ricorda una Juve che ha subito 10 corner senza tirarne uno? Non è il caso di drammatizzare. E poi gli alibi ci sono: il caldo, gli impegni delle Nazionali che hanno lasciato depositi, il debutto Champions di mercoledì che può aver suggerito prudenza, magari inconscia. Se c’è da preoccuparsi per qualcosa, è per la condizione atletica. La Juve è stata sovrastata"