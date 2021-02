Gazzetta distrugge il Napoli: non abbiamo capito la forza di Rui Silva perchè gli azzurri non hanno mai giocato. Il Granada vince senza essere trascendentale

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Quando torni a casa senza neanche aver capito quanto il portiere e la difesa avversaria siano forti, significa che non hai giocato una partita all’altezza delle tue qualità. Al Napoli, sconfitto 2-0 ben oltre il risultato da un Granada da applausi ma nemmeno trascendentale, rimane questo dubbio. Ora ribaltare fra sei giorni al Maradona questo punteggio sarà complicato. Certo, contano le assenze (ben 9) degli azzurri, la stanchezza di alcuni elementi, ma i ragazzi di Gattuso potevano e dovevano dare di più invece è mancata completamente la verticalità di gioco. Da Lobotka, Fabian Ruiz ed Elmas - i più freschi tutti buoni centrocampisti - era legittimo attendersi di più. Non si è capito nemmeno a che punto sia la condizione di Osimhen che dopo 86’ ha girato un pallone a rete: l’unico calciato fra i pali dalla squadra, troppo timorosa e imprecisa sia in costruzione che in fase difensiva".