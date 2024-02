Gazzetta - Dionisi a rischio esonero: decisiva la gara con il Torino

Alessio Dionisi è a rischio, non ci sono dubbi. L’allenatore del Sassuolo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha dimostrato di starci alla grande in Serie A, facendo giocare bene più volte la sua squadra, cambiando modulo e adattandosi in corsa agli avversari, ma la classifica non è più dalla sua parte. I neroverdi sono infatti al 15° posto con una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti, ma anche con un solo punto di margine sulla zona retrocessione. Al tecnico piace la pressione e contro il Torino domani ne avrà parecchia: in caso di sconfitta o di pari deludente potrebbe arrivare l’esonero.