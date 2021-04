ULTIME CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Gattuso: "Da settimane sa che non sarà più a Napoli l’anno prossimo, eppure è risalito fino ad agganciare Juve e Milan. Un risultato figlio della volontà. Gattuso non era uno che si arrendeva in campo, non si arrende nemmeno ora che è in panchina".