Gazzetta - Decreto Crescita, si studia modifica: possibile soglia di sbarramento a 2 milioni

Potrebbe cambiare il Decreto Crescita nel calcio. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un emendamento del Partito democratico che vorrebbe un tetto massimo per applicare gli sgravi fiscali previsti.

"E' allo studio un emendamento al Decreto crescita che potrebbe rivelarsi addirittura controproducente. L’iniziativa portata avanti dal senatore Pd Tommaso Nannicini vuole infatti rivedere la norma che defiscalizza del 50% gli ingaggi degli atleti stranieri (o comunque dei non residenti in Italia da due anni), ponendo uno sbarramento al di sotto dei 2 milioni lordi di stipendio annuo. In pratica, sopra quella cifra le società avranno ancora il loro importante vantaggio fiscale, sotto no. È evidente che se le grandi, a cui gli ingaggi multimilionari non mancano, potrebbero continuare a sorridere, per le medio-piccole sarebbe un colpo durissimo".