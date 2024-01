Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe chiedere uno sconto all'Udinese nel doppio affare Samardzic-Perez:

"Tuttavia, nelle ultime ore, il presidente degli azzurri ha guardato nuovamente in casa dei bianconeri per rinforzare anche il reparto arretrato. Nehuen Perez è un profilo interessante per il Napoli, l’Udinese è disposta a privarsene per oltre 15 milioni. De Laurentiis punta su uno sconto, per chiudere entrambe le operazioni insieme".