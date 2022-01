Gazzetta - De Laurentiis programma un taglio del 30% del monte ingaggi

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per il Napoli la qualificazione in Champions diventa un obiettivo fondamentale per la programmazione futura.

"Il Napoli di domani è ancora un progetto che deve prendere corpo. Nel senso che molto dipenderà da come si chiuderà la stagione. Perché l’ingresso in Champions diventa dirimente – con i suoi almeno 40 milioni di introiti – per programmare una stagione che Aurelio De Laurentiis immagina innanzitutto con un taglio di almeno il 30 per cento degli ingaggi"