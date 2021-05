CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Allora forse ha ragione Aurelio De Laurentiis che, con l’abituale tweet di fine partita, ha raccomandato ai suoi di non mollare. «Grande vittoria! Ma massima concentrazione, perché non è ancora finita! Forza Napoli, sempre», ha scritto il presidente dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina. Insomma, bisogna stare in campana, non lasciarsi andare, perché l’obiettivo non è stato ancora raggiunto".