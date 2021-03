Gazzetta - De Laurentiis ha voluto caricare squadra e Gattuso nel pregara: la reazione dello spogliatoio al gesto del presidente

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Pochi minuti prima dell’inizio della partita, Aurelio De Laurentiis s’è voluto collegare via Skype con il tecnico e coi giocatori per far sentire loro la propria vicinanza e per incitare il gruppo a non mollare. Il messaggio del presidente è stato commentato positivamente da tutto lo spogliatoio. Probabilmente, nulla cambierà nelle valutazioni della proprietà nei confronti dell’allenatore ma, quantomeno, una maggiore serenità potrà servire per chiudere la stagione avendo raggiunto almeno uno degli obiettivi fissati nella scorsa estate".