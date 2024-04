Gazzetta - De Laurentiis ha tuonato contro la squadra nell'intervallo di Empoli: il messaggio ai calciatori

Aurelio De Laurentiis ha tuonato contro la squadra nell'intervallo di Empoli-Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che racconta tutta la rabbia del presidente nei confronti dei calciatori dopo l'ennesima prestazione scialba che ha portato alla decima sconfitta in campionato. Il dietrofront sul ritiro punitivo non vuol dire che De Laurentiis abbia perdonato la squadra. Anzi, è pronto a tornare alla carica in caso di sconfitta contro la Roma.

Ritiro puniivo Napoli: il messaggio di De Laurentiis

Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis ha lanciato un messaggio molto chiaro alla squadra. Innanzitutto ha chiesto dignità ed orgoglio in queste ultime cinque partite. Se qualcuno non vuole restare più a Napoli, verrà accontentato. Il presidente non tratterà nessuno a patto porti un'offerta sulla sua scrivania sottolinea Gazzetta. Il numero uno della SSC Napoli è stanco di vedere una squadra senza anima, senza orgoglio e soprattutto carattere. Dunque ci sarà una vera e proprio rivoluzione nel prossimo mercato estivo. Nessuno deve sentirsi intoccabile perché De Laurentiis non guarderà più in faccia a nessuno.