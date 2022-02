Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla strategia adottata finora da Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda le scelte di mercato e dei rinnovi.

"Ha lasciato altri casi scottanti in sospeso. Vuole la certezza della Champions League per programmare gli investimenti. Intanto si dedica ai rinnovi dopo aver perso Insigne. Surplace in piena regola in questa fase così delicata"