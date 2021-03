Addio Ospina? Gazzetta: De Laurentiis e Giuntoli vogliono che il nuovo allenatore si affidi a Meret

Calciomercato Napoli - Su Alex Meret aveva puntato forte il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: era stato lui a convincere il presidente Aurelio De Laurentiis sulla bontà dell’investimento. Per averlo, il presidente dovette versare 25 milioni di euro all’Udinese, proprietaria del cartellino. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Secondo gli analisti e la critica, il Napoli si sarebbe assicurato il portiere per il prossimo decennio. A distanza di tre anni, il futuro di Meret, 24 anni, è tutt’altro che scontato. Il probabile addio di Gattuso a fine stagione, potrebbe essere per lui il momento decisivo per riappropriarsi del ruolo di titolare. De Laurentiis e Giuntoli vogliono che il nuovo allenatore si affidi, definitivamente, a Meret"