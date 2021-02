Gazzetta - De Laurentiis e Gattuso hanno deciso di deporre le armi: lanciato un messaggio alla squadra

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Sarà l’aria di primavera che si respira fra gli alberi in fiore che fanno capolino a Granada fra le enormi distese di uliveti di questo splendido angolo di Andalusia. Sarà che dopo quasi un mese di sguardi in cagnesco ed esternazioni dure, oltre che a sfoghi “ufficiosi” e cinguettii opposti, Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso abbiano deciso di deporre le armi e lanciare segnali distensivi. Che poi sono quelli che servono soprattutto alla squadra per capire che si rema davvero tutti nella stessa direzione. E così le parole del tecnico calabrese pronunciate al tramonto di una tiepida giornata di vigilia danno un senso compiuto a quell’essere gruppo - e non parliamo solo di campo - che in un club ambizioso come il Napoli non può passare in secondo piano"