Gazzetta - De Laurentiis difende se stesso: non è la sua sicumera a creare tensioni a Napoli

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la lunga conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive il quotidiano sulla conferenza del presidente del Napoli:

"Aurelio ha difeso la squadra, ha attaccato l’agente di Zielinski («Ce l’ho a morte con lui, ci voleva guadagnare. Piotr è fuori dalla Champions per un rendimento non all’altezza, magari ha paura di farsi male») e coccolato Kvara.

E infine si è difeso: non è la sua sicumera a creare tensioni a Napoli. «Qui è tutto serenissimo. Non sono io il problema, altrimenti mi sarei fatto da parte. Ma sono un imprenditore e mi interesso delle mie cose». Tutto chiaro, basta guardarsi indietro. Giù il sipario, almeno per un po’..."