Gazzetta - De Laurentiis convinto più che mai da Gattuso: a breve la firma del rinnovo fino al 2022

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rinnovo di Gattuso: "Sono bastati pochi mesi, al tecnico del Napoli, per farsi largo tra i sentimenti della gente. Che ne ha apprezzato, innanzitutto, l’umiltà, quel sapersi porre in maniera genuina, senza particolarismi o atteggiamenti da personaggio. Rino è uno di noi, dicono i tifosi. E la sua presenza continua a essere la vera garanzia per il progetto futuro. Se n’è convinto pure Aurelio De Laurentiis che, a breve, gli sottoporrà il rinnovo del contratto con scadenza 2022. E la sua sincerità, quel parlare chiaro, senza spocchia, ha trovato anche la condivisione dello spogliatoio. I giocatori lo rispettano e gli vogliono bene, ne seguono gli insegnamenti che sono stati alla base del rilancio del Napoli".