Gazzetta - De Laurentiis con Ancelotti ha avuto un feeling che non si è visto con altri allenatori

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis:

"Di sicuro, umanamente, De Laurentiis con Ancelotti ha avuto un feeling che non si è visto con altri allenatori. Dalle giocate a scopone alle gite in barca a Capri, alla passione per gli elicotteri, Aurelio e Carlo avevano affinità che portarono il presidente a dire: «Un tecnico così lo voglio a vita, un po’ come è accaduto a Ferguson con l’United».

E in effetti in quel periodo il dirigente aveva una visione corretta: «Perché al di là della conduzione societaria, c’è anche quella sportiva che è centrale in un club». Idea che non ebbe un seguito. Anzi di fatto il Napoli ha vinto uno scudetto con tecnico e presidente separati in casa".