Gazzetta - Assemblea di Lega, De Laurentiis combattivo sul fronte di chi vuole riprendere la Serie A

Notizie calcio Napoli - La Uefa ha dettato la sua linea (priorità alla conclusione dei campionati nazionali), il governo anche (stop agli allenamenti almeno fino al 13 aprile) ma ogni decisione passa inevitabilmente dalla valutazione dell’emergenza sanitaria, èil virus a dettare i tempi come racconta la Gazzetta dello Sport:

"I presidenti hanno preso nota, così come la minaccia alla federazione belga (e a chi seguirà l’esempio) di non accogliere le sue squadre nei tornei continentali dopo la decisione di chiudere qui il campionato. Un elemento che fa riflettere le italiane impegnate in Europa ma che per il resto lascia sul campo gli stessi schieramenti: chi è più prudente sulla ripresa contro chi è più combattivo. Ferrero, presidente Samp, appartiene al primo partito, il collega del Napoli De Laurentiis al secondo. Tutti comunque concordi nel valutare «la ripresa dell’attività sportiva quando le condizioni sanitarie lo permetteranno»"