Gazzetta - De Laurentiis categorico su Fabian Ruiz: offerte inferiori a 60 milioni non verranno prese in considerazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Fabian Ruiz. Lo spagnolo piace a tante squadre ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di svenderlo per nessuna ragione.

Fabian Ruiz

NIENTE SCONTI

Il quotidiano scrive: "Per cedere Fabian Ruiz, infatti, Aurelio De Laurentiis parte da una base minima di 60 milioni di euro, prendere o lasciare. Eventuali offerte inferiori anche di pochi milioni non verranno neanche considerate dal presidente. E dietro la sua pretesa non c’è nessuna strategia particolare, a lui il giocatore piace e non ha alcuna intenzione di svenderlo, anche se lo stesso Fabian ha rifiutato un paio di volte il rinnovo del contratto (scadenza 2023) propostogli dal club. Dunque, non ci saranno sconti".