Gazzetta - De Laurentiis accetti un consiglio: osservi il Napoli da lontano, Conte fa anche la società

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis e Conte:

"Antonio Conte, invece, non ha bisogno di nessuno. Semmai De Laurentiis volesse accettare un consiglio (impossibile, lo sappiamo), lo inviteremmo a frequentare poco, anzi pochissimo Castel Volturno, a mandare al suo allenatore qualche messaggio occasionale e a godersi a distanza la crescita del Napoli. Perché nessuno come Conte è in grado di costruire un capolavoro partendo dalle macerie. Nessuno come lui sa tirare fuori il massimo dai giocatori. Nessuno come lui sa motivare ogni singolo dipendente del club".