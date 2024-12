Gazzetta - Danilo corrisponde all'identikit perfetto dei profili che cerca il Napoli, serve liberare un posto

Calciomercato Napoli - La Juventus scarica Danilo e ora il difensore brasiliano può arrivare a gennaio a Napoli per andare a rinforzare un reparto in difficoltà per la squadra di Conte. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, Danilo corrisponde all'identikit perfetto dei profili ideali che cerca oggi il Napoli.

Perché ha grande esperienza in Serie A e a livello internazionale, perché potrebbe giocare sia sul centrodestra sia nel centrosinistra della difesa. E perché porterebbe mentalità vincente, quella che Conte sta provando a inculcare nella testa dei suoi giocatori. Servirà capire se la Juve libererà il suo capitano, perché difficilmente il Napoli presenterà offerte per un giocatore in scadenza. E poi si dovrà trovare una sistemazione a Juan Jesus, perché a oggi gli azzurri non hanno un posto libero nella lista di A. Tutti dettagli che verranno affrontati a tempo debito, ma intanto la società è al corrente dell'esigenza tecnica. E sembra aprire alla possibilità di fare un nuovo acquisto a gennaio.