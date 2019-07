Gazzetta - Dalle cessioni di Ounas e Verdi arriverà il tesoretto da investire su un grande attaccante

Come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, sembra ormai manchi poco al trasferimento di Simone Verdi: Sampdoria e Torino hanno fatto offerte superiori ai 20 milioni e dunque presto l’ex Bologna potrebbe partire, come Adam Ounas, che il Lilla vorrebbe comunque, anche se non si è concluso col Napoli l’affare Pépé. Dunque De Laurentiis disporrà potenzialmente di altri 40 milioni da investire sul mercato per portare al San Paolo almeno un attaccante di grido che possa far infiammare il tifo azzurro, ma soprattutto alzare il livello della squadra di Ancelotti.