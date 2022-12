Gazzetta - Dalla Turchia torna un Napoli più sicuro delle proprie forze

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulla chiusura del ritiro Napoli in Turchia:

"Vissuta come una vacanza fra amici, dalla Turchia torna un Napoli ancora più sicuro delle proprie forze. Intendiamoci, quando si parla di vacanza intendiamo rappresentare il clima di serenità durante questi dieci giorni di ritiro. Perché da un punto di vista di programma, il gruppo ha lavorato sodo sia sotto il profilo aerobico, sia sulla forza, senza tralasciare l’aspetto tecnico-tattico, spesso con doppie sedute di allenamento. E il risultato - oltre che numerico, soprattutto di prestazione - si vede anche in un’amichevole giocata sotto la pioggia battente contro un Crystal Palace più avanti sotto il profilo della preparazione, visto che la Premier torna in campo a Santo Stefano per il classico Boxing day"