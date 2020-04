Gazzetta - Dai test al ritiro permanente: tutte le fasi del protocollo FIGC per tornare in campo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul protocollo FIGC inviato al Governo: "Lo screening iniziale, con i relativi esami, potrebbe anche cominciare prima del 4 maggio, le sanificazioni sono invece già consentite. I club dovrebbero effettuare all’inizio due esami del tampone, a distanza di un giorno, per tutti i membri del «gruppo squadra». Ed è chiaro che qui, sulla disponibilità dei test, bisognerà avere un via libera del sistema sanitario perché altrimenti ci sarebbe il rischio di un trattamento diverso dei calciatori rispetto agli altri cittadini. A screening avvenuto, a quel punto si partirebbe con la ripresa degli allenamenti e solo dopo con le partite. Partite che si susseguirebbero a distanza molto ravvicinata visto che ci sono ancora 12 turni (più quattro recuperi) di serie A da giocare. L’ultimo dubbio riguarda la «geografia» del campionato in ripartenza. L’ipotesi di una ripresa concentrata nel centro sud, ventilata venerdì da Walter Ricciardi (consigliere del ministro Speranza per il coronavirus e uno degli scienziati che ha lavorato con la commissione medica della Figc), è un altro dei punti interrogativi sullo scenario del riavvio della macchina della serie A. Che avverrà in ogni caso a porte chiuse".