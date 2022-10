Gazzetta - Da luglio Spalletti ha cancellato il discorso titolari e riserve: c’è un esempio che lascia pochi dubbi

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport elogia il metodo di lavoro di Luciano Spalletti ed il suo staff. Se il Napoli è primo lo deve soprattutto anche ad una svolta relativa alla gestione del gruppo da parte dell'allenatore che si arrabbia non poco quando sente parlare di titolari e riserve.

Rendimento Napoli con Spalletti

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la svolta filosofica e di gestione da parte di Spalletti è arrivata in estate. Da luglio infatti, il tecnico sta lavorando per creare un gruppo in cui nessuno si senta titolare ma riesca comunque a trovare il proprio spazio anche in corso d'opera. Anche Demme, tenuto fuori dalla lista Champions, dopo un infortunio tornerà ad essere una pedina importante. Per Gazzetta presto arriverà il suo turno in campionato perché Lobotka avrà anche lui bisogno di rifiatare ogni tanto.