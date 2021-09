Gazzetta - Da Leicester è arrivato un messaggio chiaro: il Napoli non molla, sta sempre sul chi vive ed è pronto a reagire

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento del Napoli che stasera potrebbe trovarsi in testa qualora riuscisse a vincere a Udine: "C’è ottimismo nell’ambiente, perché il Napoli si sta confermando squadra di vertice. Stasera, a Udine, sosterrà un esame complicato, dovrà ribadire tutto quanto di buono serve a una squadra per starsene lassù, magari, a punteggio pieno. Dalla notte di Leicester è arrivato un segnale chiaro: il Napoli non molla, sta sempre sul chi vive ed è pronto a reagire. Il pareggio è stata la conseguenza di una gara gestita con equilibrio, soprattutto nel secondo tempo, con l’allenatore indaffarato a studiare le soluzioni migliori per capitalizzare al massimo le cinque sostituzioni. Alla Dacia Arena si andrà per il colpo grosso, per sistemarsi in testa alla classifica"