Gazzetta critica Spalletti: invece di chiudere ogni discussione usa metafore per rispondere al suo presidente

Calcio Napoli - "Invece di chiudere ogni discussione usa metafore per rispondere al suo presidente". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta l'atteggiamento tenuto ieri in conferenza stampa da Luciano Spalletti che ha avuto un confronto deciso con i giornalisti su vari argomenti.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Gazzetta:

"E allora proviamo a riassumerle queste parole per scoprire che il significato non è univoco. Ieri Spalletti dice a chiare lettere: «Io resto qui. Non ho dubbi, sono l’allenatore del Napoli». Ma poi invece di chiudere ogni discussione quasi si diverte a usare metafore e paradossi, per rispondere al suo presidente"