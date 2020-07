Gazzetta critica Maksimovic: la sua ingenuità ha mandato all'aria l'ottava vittoria, Gattuso molto rammaricato per il pari

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Napoli-Milan: "E’ rammaricato, Rino Gattuso. Il pareggio gli sta stretto, perché il suo Napoli ha gestito la gara senza trovare, però, lo spunto per chiuderla. Ci ha provato l’allenatore a cambiare le cose, nel secondo tempo ha usufruito delle cinque sostituzioni col chiaro intento di trovare il terzo gol. Ma né Milik né Lozano hanno avuto la possibilità di concludere. Così, l’ingenuità di Maksimovic, che ha agganciato Bonaventura in area, ha mandato all’aria il progetto del tecnico, ovvero, contare l’ottava vittoria nelle ultime nove gare. Col pareggio, il Napoli ha lasciato il quinto posto, dove c’è la Roma, che conserva un vantaggio di due punti. Ovviamente, non è in discussione la zona Europa League: avendo vinto la coppa Italia, la partecipazione è garantita".