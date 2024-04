Gazzetta critica il Napoli: "Non si qualificherebbe in Europa neanche se le italiane fossero dieci, il vero top player era Spalletti"

Napoli - Critica forte da parte de La Gazzetta dello Sport contro il Napoli e Aurelio De Laurentiis, ricordando il capolavoro fatto nella scorsa stagione da Luciano Spalletti:

"Continauando così il Napoli non si qualificherebbe per le Coppe europee neanche se le italiane fossero dieci. Il Napoli sta affondando essendo la copia pallida e sualcita del capolavoro della passata stagione dove il vero top player era Spalletti. Garcia, Mazzarri e Calzona non sono mai riusciti a recuperare manovra e psicologia. La società ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare".