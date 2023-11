Gazzetta - Cosa ha bloccato il rinnovo di Zielinski: sua moglie Laura vorrebbe restare a Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega cosa ha di fatto bloccato le trattative per il prolungamento di contratto di Piotr Zielinski con il Napoli. Sua moglie Laura vorrebbe restare a Napoli anche per le prossime stagioni, ma se non viene trovato l'accordo economico, appare complicato che questo possa realmente accadere.

Perchè Zielinski non rinnova con il Napoli

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport: